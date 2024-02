Diogo Defante faz cirurgia no ‘olhinho caído’: “Estava com a visão prejudicada”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/02/2024 - 17:42 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 1, o humorista Diogo Defante anunciou em suas redes sociais que fez uma cirurgia para reparar seu olho direito. Conhecida como blefaroplastia, ela é uma cirurgia de rejuvenescimento palpebral. Neste procedimento, o excesso de pele, as bolsas de gordura e a tensão muscular são restaurados. Ela pode ser realizada com anestesia local, com sedação ou com anestesia geral.

O artista explicou o motivo e agradeceu a equipe médica pelo suporte: “Obrigado por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar”.

Ele também deixou um recado especial para os fãs.

“Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olhinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora para as gravações, mas cuidando bem desse pós-operatório. Assim que tiver 100% mostro para vocês”, disse ele.

