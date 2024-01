Diogo Defante assume namoro com atriz: ‘Para sempre seu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 0:17 Para compartilhar:

O amor está no ar para Diogo Defante. Nesta quarta-feira, 10, o humorista revelou que está em um relacionamento com Bella Camero, atriz de “Confissões de Adolescente” e “Marighella”.

Em um post feito em seu Instagram, Defante revelou que ele e a atriz já eram amigos antes do namoro.

“O que parecia ser só uma amizade sincera acabou se tornando um amor puro e genuíno. Mal posso esperar para viver os próximos capítulos dessa historia que já é linda”, escreveu.

E se declarou: “Obrigado por me mostrar que o amor pode ser leve, puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado. Você me mostrou e mostra todos os dias o homem forte que eu nem sabia que poderia ser. Te amo, te amo e te amo. Para sempre seu. Diogo Defante.”

Nos comentários, fãs do humorista dividiram opiniões: enquanto alguns o parabenizaram, outros duvidaram da veracidade da informação.

“A gente nunca vai saber se o Defante tá falando sério mesmo”, escreveu uma.

“Papo reto, dá nem para saber se é caô ou não”, brincou outro.

Veja:

