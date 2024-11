Diocese de Osasco diz que ‘acompanha atentamente’ investigações contra padre indiciado pela PF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 22:12 Para compartilhar:

A Diocese de Osasco, na Grande São Paulo, onde serve o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, citado no relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou ele e outras 36 pessoas por tramarem um golpe de Estado, afirmou que está “acompanhando atentamente a investigação” e que aguarda “o desfecho do processo”.

O religioso é titular da Paróquia São Domingos, no bairro Jardim Ester, na cidade da região metropolitana paulistana. Ele segue normalmente suas atividades eclesiásticas, celebrando missas e outros eventos.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 430 mil seguidores – e o número aumenta cada vez mais -, mensagens de apoio surgem aos montes em suas postagens.

Em um vídeo publicado na tarde desta terça-feira, 26, o advogado do pároco, Miguel Vidigal, afirma que ele “dormirá tranquilo”. Na legenda da publicação, o padre pede que “apenas continuem rezando” por ele.

“O relatório não traz nenhuma prova séria, concreta, de participação do padre em qualquer ato que visasse a quebra do Estado Democrático (de Direito)”, diz Vidigal.

Apesar da fala do advogado, a PF identificou que o pároco participou de uma reunião em 19 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto, quando foi discutida uma minuta golpista para impedir a posse do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No documento de mais de 800 páginas, cujo sigilo foi derrubado nesta terça, a corporação também resgatou de seu aparelho uma mensagem em que Oliveira pede orações aos militares golpistas.

No texto, o religioso pede “que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, os incluam em suas orações, os nomes do Ministro da Defesa e de outros dezesseis Generais 4 estrelas ‘pedindo para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários público de farda'”

Para a PF, a mensagem “demonstra que José Eduardo, logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, já disseminava a ideia de um golpe de Estado apoiado pelas Forças Armadas, para manter o então presidente no poder e impedir a posse do governo eleito”.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Oliveira seria integrante do núcleo jurídico do esquema e atuaria no “assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado”.

Quando da Operação Tempus Veritatis, em fevereiro, o sacerdote afirmou, em nota, que, em relação ao inquérito da PF, sua posição sobre o assunto é “clara” e “inequívoca”, e diz estar à disposição da Justiça.