Dino manda Câmara responder lista de perguntas sobre emendas até as 20h

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino não aceitou o documento enviado pela Câmara dos Deputados e deu o prazo até as 20h desta sexta-feira, 27, para que seja respondida de forma objetiva as quatro perguntas sobre as emendas de comissão ainda pendentes de pagamento.

No documento, Dino fala que as informações prestadas pela Câmara não sanaram os questionamentos anteriores e refaz as perguntas “em forma de questionário, para facilitar a resposta”.

Mais cedo o advogado Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva, que representa a Câmara, enviou uma petição à Corte alegando que não havia irregularidades nas emendas a serem liberadas e solicitou a revogação da suspensão de R$ 4,2 bilhões em recursos.

No entanto o magistrado afirmou que o documento encaminhado pela Câmara não fornece informações essenciais e ressaltou que deseja saber quando e como cada emenda de comissão foi aprovada, além de quem formulou as chamadas “novas indicações” — emendas que supostamente foram incluídas de última hora no ofício de pagamento enviado ao Executivo.

“Desde agosto de 2024 seguem-se persistentes tentativas do STF de viabilizar a plena execução orçamentária e financeira, com a ‘efetiva entrega de bens e serviços à sociedade’, nos termos da Constituição Federal (art. 165, § 10) e das leis nacionais. Entretanto, aproxima-se o final do exercício financeiro, sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade, imperativos para a regular aplicação de recursos públicos”, escreveu o magistrado na decisão.