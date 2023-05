Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 8:30 Compartilhe

A partida entre Fluminense e River Plate, que acontecerá nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, trará um ingrediente especial na beira do campo. As equipes, que se enfrentam pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores, são comandadas por treinadores jovens em ascensão mas que ainda anseiam por um título de maior projeção.







Cabe a Fernando Diniz fazer com que o Tricolor das Laranjeiras alcance sua terceira vitória consecutiva na fase de grupos. Martín Demichelis, por sua vez, tenta fazer os Millonarios comprovarem sua tradição na competição continental ao embolarem de vez a briga por uma vaga no Grupo D.



DA DESCONFIANÇA AO ‘DINIZISMO’

Fernando Diniz ergue troféu do Carioca: primeiro título em clube de elite (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)

Aos 49 anos, Fernando Diniz guardou passagens por clubes de menor investimento em São Paulo. Aos poucos, suas convicções começaram a ficar mais fortes, como as saídas com toques rápidos, aproximação de jogadores, se esmerando para buscar um futebol de grande exibição.

Após momentos desafiadores e maus resultados em seu início de trabalho em clubes da Série A, sua segunda passagem pelo Fluminense vem trazendo bons frutos para Diniz. Sob o comando do ex-jogador do clube há um ano, a equipe das Laranjeiras se encaixou e vem apresentando um futebol incisivo e capaz de se superar.

Depois de ter levado a equipe à terceira colocação do Brasileiro em 2022, Fernando Diniz iniciou a temporada de 2023 em grande estilo. Além de bem entrosado e com um elenco mais ofrte, o Fluminense mostrou poder de reação na final do Campeonato Carioca. Após amargar a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, a equipe tricolor aliou brio à qualidade para garantir a goleada por 4 a 1 que garantiu o título carioca (e a primeira conquista de impacto da sua carreira como treinador).







O desempenho com o técnico ficou mais nítido nos números. De acordo com o site “Fluzão.info”, Diniz é o técnico que tem melhor aproveitamento entre os que comandaram a equipe a longo prazo no século XXI. Até o momento, a equipe disputou 66 jogos. Foram 42 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, o que rende um aproveitamento de 68,7%.

O treinador encontrou a melhor forma de aproveitar o desempenho de Ganso, “pinçou” talentos como Alexsander e André e ajustou a linha de frente formada por Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Além disso, tem o retorno do astro Marcelo ao seu dispor. Fatores que deixam a torcida do Fluminense ainda mais entusiasmada com o “Dinizismo”. Com a confiança redobrada, os tricolores vão a campo em busca de passar por mais um desafio.

DEMICHELIS E O ‘RIVER DE MUNIQUE’







Demichelis ‘virou’ a página da saída de Gallardo (Divulgação/River Plate

O desafio de fazer o River Plate retomar o posto de melhor equipe da América do Sul está nas mãos de um treinador considerado promissor. Aos 42 anos, Martín Demichelis retornou ao Monumental de Nuñez e conseguiu um feito difícil.

– Em pouco tempo, os torcedores esqueceram a saída de (Marcelo) Gallardo, treinador que ficou por muito tempo no clube. Demichelis soube recuperar alguns jogadores e apresentou um River muito forte. No Campeonato Argentino, a equipe abriu uma vantagem de seis pontos na liderança (o segundo colocado (o San Lorenzo) – destacou ao LANCE! Diego Macias, sub-editor do diário Olé.







Dos 18 jogos no comando da equipe até agora, são 14 vitórias, um empate e três derrotas. A maneira como o River Plate vem se apresentando rendeu um apelido referente ao seu atual treinador: “River de Munique”. Após ter pendurado as chuteiras, o ex-zagueiro Demichelis comandou o Bayern B.

– Além da experiência que tem neste seu período como técnico da equipe B Bayern de Munique, Demichelis tem uma perspicácia muito grande devido à sua trajetória como jogador. Foram oito anos no clube alemão – afirmou Macias.

Assim como Fernando Diniz, o atual treinador do River Plate tem seus homens de confiança.

– Confia muito em Enzo Pérez, no Nacho Fernández. Inclusive, consegue aproveitar melhor Esequiel Barco, jogador que não rendeu com Gallardo. Além disso, o futebol de sua equipe é muito vertical, com Enzo Pérez, De La Cruz, Barco… – enumerou Diego Macias sobre Demichelis.

Martín Demichelis foi veemente ao projetar o confronto com o Tricolor das Laranjeiras.

– O Fluminense é o rival mais difícil do grupo e eu até digo que é o mais difícil do Brasil, porque eles estão passando por um grande momento. Vamos tentar ganhar. Eu me sinto gratificado pela forma como o jogo se desenvolveu, mas viemos aqui para ganhar. Vamos para o Brasil jogar de igual para igual. Ao longo do jogo vamos ver quem se mostra o melhor em campo – disse.

Confronto acontece no Maracanã (Foto: LANCE!)

Com muitos sonhos ao horizonte, Fluminense e River Plate entram em campo nesta terça-feira (2), às 21h, no Maracanã. O LANCE! transmite a partida em tempo real.

