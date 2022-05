Diniz vê vitória justa do Fluminense contra o Athletico e rasga elogios a Cano: ‘Referência como pessoa’ Diniz também afirmou que Ganso tem chances de retornar para o jogo contra o Unión de Santa Fe, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira





Fernando Diniz não poupou elogios a Germán Cano após a vitória do Fluminense contra o Athletico-PR por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Brasileirão. O treinador destacou a sintonia que tem com o atacante, que marcou os dois do Flu neste sábado, e como ele se entrega “de corpo e alma”. Além disso, Diniz fez elogios ao camisa 14 como pessoa fora de campo.

– É um jogador muito especial, mas mais do que especial, é uma pessoa diferente. É um cara que eu tenho uma sintonia muito fina. Conheço ele há muito pouco tempo, mas, ao mesmo tempo, parece que eu o conheço a longa data. A gente trabalhou só dois meses no Vasco. Fui lá no Vasco, talvez, para ajudá-lo a vir para o Fluminense, porque ele estava numa fase um pouco difícil. Aí ele jogou muito bem comigo, fez muitos gols. Eu fui consultado quando ele ia vir para o Fluminense – disse Diniz.

– Quando eu vi para cá, essa sintonia ficou ainda mais forte. Ele é um cara que se entrega de corpo e alma pelo que faz. Tudo o que você conversa com ele não precisa falar duas vezes. Ele simplesmente cumpre o que está acordado. Então, mais do que um jogador, ele é uma referência como pessoa. É um ótimo jogador e uma pessoa melhor ainda – completou.

Agora, o Fluminense vira a chave para a Copa Sul-Americana. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15, para enfrentar o Unión de Santa Fe. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo H da competição e terá transmissão em tempo real do L!.

Veja mais declarações de Diniz:

CANO E PASSAGEM DE BASTÃO COM FRED

– No meu modo de ver, esse bastão já está sendo passado de uma maneira natural. É muito difícil atingir as marcas que o Fred atingiu, até porque, além de marcas de gol, o Fred ganhou muitos títulos no Fluminense. Também foi muito importante naquele “título invertido”, que foi evitar o rebaixamento do Fluminense, que foi quase um milagre. Ele tem uma história construída ao longo de muito tempo no Fluminense.

– Esse bastão de fazer gols está sendo passado de maneira natural. Agora, eu espero, de fato, que o Cano consiga ter tempo aí para conseguir os títulos que o Fred também conseguiu. É muito bonita a relação que os dois têm.

ANÁLISE DA VITÓRIA SOBRE O ATHLETICO-PR

– O time evoluiu em relação a partida contra o Vila Nova. A gente fez dois tempos parecidos, não caiu no segundo tempo. Em alguns momentos até o contrário, aumentou a rotação. O ponto negativo é ter tomado o gol praticamente no último minuto do jogo. Estávamos com a bola dominada, não precisava acelerar o jogo.

– Forçamos um passe sem necessidade. Originou o escanteio, e uma bola baixa… não vi o lance ainda, mas era um gol muito evitável. Mas, de maneira geral, eu gostei do comportamento da equipe. Acho que os jogadores lutaram muito hoje – do começo até o fim do jogo. Mereceram a vitória, foi muito justa a vitória.

GANSO VOLTA PARA A SUL-AMERICANA?

– Tem chance. A gente não sabe se ele vai jogar, mas tem chance. Na segunda-feira, nós retornamos. A gente tem segunda, terça e quarta ainda para definir se ele vai poder jogar

INTENSIDADE X DESGASTE

– Tem que saber por que saiu o jogador. Não tem nada a ver com desgaste. O Samuel (Xavier) teve uma virose e o David Braz teve uma virose também. Então, não tem nada a ver com a intensidade do jogo, pelo contrário. Acho que o time está treinando e jogando… quanto mais joga nessa intensidade, a tendência é de que eles consigam suportar e se adaptar a essa nova forma de jogar, a essa nova carga física que eles têm se dedicado a fazer. Acredito que eles só tem a melhorar com o decorrer dos jogos em relação a isso.

