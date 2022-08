Diniz vê empate injusto para o Fluminense e lamenta resultado no Maracanã: ‘Machuca’

admin3 24/08/2022 - 23:46 Compartilhe

O Fluminense teve o jogo na mão na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, mas acabou sofrendo um gol aos 44 minutos do segundo tempo e ficou no empate por 2 a 2 com o Corinthians. Para o técnico Fernando Diniz, o resultado não traduz o que foi o duelo.

– Acho que fizemos uma partida muito boa, tivemos dominância na maior parte do jogo. O empate não traduz o que aconteceu na partida, mas o futebol é assim. A gente errou, os dois chutes que eles colocaram, acabaram tendo a felicidade de fazer os gols em erros nossos, coisas que não costumamos errar – iniciou o treinador do Flu na entrevista coletiva.

Perguntado se o empate teve sabor de derrota, especialmente pela forma como aconteceu, já que a equipe carioca esteve na frente em duas ocasiões, Diniz lamentou o resultado final.

– Sentimento em relação ao jogo é um sentimento ruim perto do que o time produziu e do que a torcida apoiou. A torcida merecia sair com um resultado diferente, no mínimo uma vitória, mas não aconteceu. Resultado que machuca um pouco. O que vai determinar é na volta, daqui três semanas – afirmou.

Os dois gols do Corinthians nasceram após erros de passes de jogadores do Tricolor das Laranjeiras. Diniz lamentou as falhas e afirmou que está trabalhando para corrigir o que ele classificou como “erros pontuais”.

– Hoje, assim como contra o Coritiba, tiveram duas bolas e fizeram dois gols. O sistema defensivo está se comportando bem, só que o que tem acontecido, uma bola ou outra, um erro como o de hoje, que não cometemos, a gente acaba oportunizando uma chance para o adversário que não estava acontecendo no primeiro momento. Temos que corrigir, estamos tentando, e vamos atrás dessa correção para ficar um resultado final mais equilibrado – comentou o técnico.

Pela terceira partida consecutiva, o Fluminense sofreu dois gols no mesmo jogo. Apesar disso, Diniz saiu em defesa do sistema defensivo da equipe.

– O sistema defensivo está funcionando. Nossa recomposição é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. A gente volta muito rápido para passar a linha da bola. Foram lances pontuais, no jogo de hoje entregamos dois passes, é muito difícil cometermos os erros que tivemos hoje, de passe e tomada de decisão fácil. O sistema defensivo não está pior hoje, está melhor. A gente defende melhor do que antes – ponderou.

O próximo desafio do Fluminense é no sábado, às 19h, contra o Palmeiras, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Diniz encheu a equipe de Abel Ferreira de elogios, e disse que o Tricolor das Laranjeiras vai precisar da partida perfeita para superar o líder do campeonato. A distância entre os dois está em oito pontos.

– A gente sabe que é um adversário forte, bem treinado e o time mais consistente da América do Sul. Sabemos o que temos pela frente, que vamos ter que jogar no nosso limite, corrigir os erros que temos feito nos últimos jogos e fazer um grande jogo no sábado – concluiu o treinador na coletiva.

