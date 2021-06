Diniz terá todos reforços à disposição pela primeira vez contra o Fluminense Camacho e Vinícius Zanocelo podem fazer a estreia no Santos no jogo desta quinta

O Santos realizou cinco contratações para a temporada até aqui. Aprovados por Fernando Diniz e pelo scouts do Peixe, chegaram o meia-atacante Marcos Guilherme, o volante Camacho, o lateral-esquerdo Moraes, o meia Zanocelo e o zagueiro Danielo Boza.

Para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19 horas, o treinador santista terá todos disponíveis pela primeira vez desde a contratação. O que mais teve chances de atuar até aqui foi Marcos Guilherme, que veio do Internacional. Com a lesão de Lucas Braga, o jogador embalou uma boa sequência de partidas.

Vinicius Zanocelo, que veio de por empréstimo até 31 de maio de 2023 junto a Ferroviária, esteve fora de forma e foi liberado para treinar com bola somente na semana passada. Em sua apresentação ao clube, o jogador falou sobre a parte física.

– Antes de decidir pelo Santos, eu tinha outros projetos. Eu só iria para esses projetos em julho e ficaria um mês e meio treinando separado. Decidi fazer uma cirurgia em dois sisos que me incomodavam demais. O projeto do Santos veio no mesmo dia em que fiz a cirurgia, e eu estava nesse processo de recuperação. Fiquei um bom tempo parado, não consegui me alimentar direito. Agora estou me adaptando para entrar no treino aos poucos para daqui a pouco estar 100% – disse.

Danilo Boza atuou nos minutos finais na vitória contra o Ceará, na Vila Belmiro. O zagueiro e o lateral Moraes perderam dois jogos da Copa do Brasil pois já haviam atuado pelo Mirassol na competição. Boza será titular contra o Fluminense nesta noite.

Já o volante Camacho, anunciado nesta semana com contrato até o final da próxima temporada, apareceu no BID e está liberado para estrear pelo Alvinegro Praiano.

O Peixe vai a campo contra o Fluminense com: John; Pará, Luiz Felipe, Danilo Boza e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho.

