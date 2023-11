Diniz repete seleção com Jesus e Carlos Augusto e tem conversa com Joelinton e Endrick

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 18:31 Para compartilhar:

A seleção brasileira fez neste domingo o penúltimo treino antes do duelo com a Argentina, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Fernando Diniz repetiu a equipe com as mesmas mudanças que havia indicado no dia anterior.

Gabriel Jesus ficará com o lugar de Vinícius Júnior, que foi cortado com uma lesão muscular na coxa. Já Carlos Augusto venceu a concorrência com Renan Lodi, que teve uma atuação muito criticada na derrota para a Colômbia por 2 a 1.

Neste domingo, o treinador teve uma longa conversa com os jogadores que devem iniciar o duelo com a Argentina. Além dos 11 iniciais, o meia Joelinton e o atacante Endrick também participaram do bate-papo. O segundo fez sua estreia na equipe principal da seleção brasileira nos minutos finais da partida com a Colômbia.

A expectativa é que o Brasil seja escalado no clássico com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

Fernando Diniz encerrará a preparação para o confronto com a Argentina nesta segunda-feira. A seleção brasileira buscará a reabilitação após sofrer duas derrotas consecutivas nas Eliminatórias pela primeira vez em sua história.

O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias, com sete pontos, atrás de Argentina (12), Uruguai (10), Colômbia (9) e Venezuela (8).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias