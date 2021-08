Diniz relaciona força máxima do Santos para o jogo contra o Fortaleza Mesmo no meio de um confronto decisivo contra o Libertad pela Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz relacionou todos os jogadores liberados pelo DM para o jogo

Mesmo no meio de um confronto decisivo contra o Libertad na Copa Sul-Americana, o Santos não irá poupar jogadores na partida deste domingo, às 18h15min, diante do Fortaleza, no Ceará, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com todos os jogadores à disposição do treinador, exceto os atletas entregues ao departamento médico, casos de Marinho, Zanocelo, John, Danilo Boza, Jobson e Sandry.

A tendência é o treinador repetir a escalação da partida da última quinta-feira diante do Libertad, com Gabriel Pirani atuando no meio-campo ao lado de Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez.

E MAIS:

O Santos encara o Fortaleza neste domingo e depois viaja para o Paraguai para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Libertad. O Peixe joga por um empate para garantir a classificação depois da vitória por 2 a 1 na partida de ida na última quinta-feira.

E MAIS:

Veja também