Diniz nega oscilação do Fluminense, elogia Michel Araújo e defende Felipe Melo: ‘Precisamos de todos’

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 22:16

A rodada do Fluminense foi especial. Após sofrer uma derrota no último duelo pelo Brasileirão, o Tricolor se recuperou e goleou o Coritiba por 5 a 2, no Maracanã. Após a partida, Diniz destacou a superioridade tricolor em campo e negou que a equipe esteja oscilando nos últimos jogos. O técnico ainda comentou as situações de Michel Araújo e Felipe Melo.

– A equipe jogou bem durante boa parte do jogo. A gente fica muito na relação dos gols que aconteceram e os que deixamos de fazer, mas criamos no segundo tempo. Era normal que o Coritiba tentasse fazer alguma coisa, mas foi muito controlado. Até a gente tomar o primeiro gol, eles não tinham chegado no segundo tempo. Eu sou um cara frio para analisar o jogo, não deixo a emoção atrapalhar. A equipe foi madura. Os gols [deles] foram uma infelicidade, que gerou um contra-ataque, e depois foi um lance estranho. Tinha muita gente perto da bola, de onde eu estava achei que não tinha sido falta, mas o jogador foi muito feliz na cobrança. É um gol muito difícil ser marcado hoje – analisou.

Diniz aproveitou para rebater a ideia de que o Fluminense esteja piorando o desempenho. O treinador disse que o maior desafio é aproveitar todas as oportunidades.

– O que eu acho que está faltando é ser contundente o jogo todo, mas não acho que esteja acontecendo uma queda. Isso é uma explicação muito fácil, que não corresponde com a realidade. A gente tem que manter uma intensidade alta durante todo o jogo. Quando acontece é circunstancial, mas não por aquilo que sugere o senso comum – disse.

O técnico também elogiou a estreia de Michel Araújo, que retornou de empréstimo junto ao Al-Wasl. O meia deu duas assistências após entrar no segundo tempo.

– É uma alegria muito grande poder tê-lo de volta em boas condições. Ele voltou do Mundo Árabe, e ficou lá uma temporada. É um futebol semi profissional, e ficou um tempo em casa ainda. Tive essa experiência de jogar no Catar, e a gente realmente acaba voltando defasado. Pensei em colocá-lo no jogo contra o Fortaleza, mas achei que não deveria mexer muito. Teve uma atuação perfeita pelo tempo que jogou. Está constantemente melhorando e vai brigar por posição, assim como todo mundo. Conversei com ele que, se ele tivesse o desejo de sair eu cederia, mas ele quis ficar. É muito bom poder contar com ele, agrega muito.

Diniz ainda comentou sobre o ‘Dinizismo’, apelido carinhoso da torcida para o trabalho do técnico. Segundo ele, o estilo consiste em utilizar todos os atletas.

– Para falar daquilo que eu penso sobre futebol, o mais importante é a entrega dos jogadores. Um time solidário para jogar o que pretendemos, que requer uma dose alta de humildade e coletividade. Os jogadores precisam se mexer ao mesmo tempo. Precisamos de todos para atacar e todos para defender. Se fosse falar o que marca o meu trabalho, é a entrega dos jogadores em todas as fases do jogo.

Por fim, Diniz defendeu Felipe Melo, que vem sendo alvo de críticas. O professor pediu paciência com o jogador e destacou qualidades do zagueiro.

– O torcedor tem um comportamento que flutua. Eles são muito importantes para os jogadores porque apoiam. Se conseguirem ter um pouco mais de paciência em certos momentos, vai ajudar ainda mais. O Felipe Melo se esforça de maneira ímpar para estar à disposição, ele ajuda dentro e fora de campo. Eu falo que ele é um jogador de outra prateleira porque ajudou no Carioca, faz de tudo para continuar jogando e contribui. Ele entrou muito bem no jogo hoje, enfiando passe no meio das linhas. É alguém que tem muita presença física. Eu e todos nós contamos com ele.

Com o resultado, o Time de Guerreiros assume a vice-liderança do Brasileirão, com 41 pontos, atrás apenas do Palmeiras. O Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta, contra o Corinthians, às 19h30, em jogo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

