Diniz minimiza entrevero com Tchê Tchê: ‘Vamos resolver internamente’ Treinador e volante do São Paulo se desentenderam no primeiro tempo da goleada por 4 a 2, sofrida para o Red Bull Bragantino. Jogador foi expulso na segunda etapa

O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, em Bragança Paulista. Se não bastasse o resultado ruim, uma discussão entre Tchê Tchê e Fernando Diniz chamou atenção ainda na primeira etapa. Enquanto o Tricolor já perdia por três gols de diferença, a transmissão captou uma bronca do técnico Fernando Diniz em Tchê Tchê.

– Seu ingrato do c…, seu perninha do c…, seu mascaradinho. Vai se f… – gritou o treinador são-paulino. O volante havia comentado com treinador que os companheiros estavam reclamando com ele em algumas jogadas.

Na entrevista coletiva após a partida, Diniz comentou sobre a situação. O comandante são-paulino minimizou o episódio e afirmou que a situação será tratada internamente. Tchê Tchê foi expulso no segundo tempo, mas, segundo o treinador, uma coisa não levou a outra.

– Eu tenho um jeito de cobrar, todo mundo conhece, ele principalmente. A gente vai resolver internamente. A coincidência de ter acontecido a expulsão no dia da discussão é uma especulação. Podia não ter acontecido nada. Acho que não teve interferência – afirmou.

O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi, pelo Brasileirão. O Tricolor é o líder da competição com 56 pontos, sete a mais que Flamengo e Atlético-MG, que dividem a segunda colocação, com 49 pontos.

