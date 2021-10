Diniz explica substituição e diz que o Vasco se descuidou no gol do Sampaio Corrêa: ‘Eles foram mais eficientes’ Comandante afirmou que ter colocado Daniel Amorim no lugar de Ricardo Graça foi para ter mais um homem na frente. Técnico reforçou que ainda acredita no acesso à Série A

O Vasco perdeu a chance de ficar a dois pontos do G4 e tropeçou diante do Sampaio Corrêa, no Castelão. Mesmo com um a mais em campo, o time não fez um bom segundo tempo, sobretudo após a substituição do técnico Fernando Diniz. Na coletiva de imprensa, o comandante disse que colocou Daniel Amorim em campo para ter mais um atacante na área e afirmou que a equipe se descompactou e cedeu o contra-ataque do gol.

Possibilidade de ganhar o jogo (colocar o Daniel Amorim no segundo tempo). Colocando um jogador de frente. A gente estava tendo muitas jogadas pelo lado. Eles estavam travando o centro com praticamente todo mundo e a gente colocou mais um jogador dentro da área para fazer o gol. E o Amorim teve duas chances para fazer o gol. O goleiro fez dois milagres. Em um voleio e uma cabeçada que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim – disse, e emendou:

+ ATUAÇÕES: Nenê desperdiça pênalti e a chance do Vasco pontuar no Maranhão



– A gente tomou gol de bola aérea. O Ricardo Graça naquele momento não tinha muita função em campo. Foi o que conversamos no intervalo. Acabei recuando o Bruno Gomes para ter mais saída do lado direito e a entrada do Amorim foi de fato para ter um jogador a mais para conseguir a vitória. Depois que a acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo. Não dá pra fazer análise do resultado, mas sim do que aconteceu no jogo. A gente teve dez escanteios, eles tiveram três. Eles foram mais eficientes que a gente – explicou, e acrescentou:

– Mas não acho de forma algum que a mexida foi equivocada, pelo contrário .A gente aumentou a nossa chance de ganhar. A gente não tem certeza que as mexidas e aquilo que você vai fazer de fato te dará a vitória. Mas o time teve um jogador a mais para marcar o gol. Teve um descuido no contra-ataque achando que o Sampaio não teria a chance com Pimentinha ou outro jogador. Fizemos o retorno lento e por isso demos origem ao escanteio que deu origem ao gol – finalizou.

Com o revés, o Gigante da Colina ocupa a 8ª colocação, com 43 pontos, restando nove rodadas para o fim da competição. No momento, a diferença para o atual quarto colocado, o Goiás, é de cinco pontos.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro



O próximo compromisso do Vasco na Série B será diante do líder Coritiba, sábado, dia 16, às 16h30, em São Januário. A partida é válida pela 30ª rodada da competição.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais