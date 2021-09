Diniz exalta dedicação do Vasco contra o Brusque: ‘É esse coração que vai nos levar ao acesso’ No vídeo que mostra os bastidores da vitória, comandante cruz-maltino enalteceu o empenho do elenco. Castan e Léo Matos também apareceram dando incentivo ao grupo

O Vasco conquistou uma vitória importante sobre o Brusque, mesmo diante de várias adversidades. A equipe superou a expulsão de Léo Matos e as polêmicas do VAR e voltou de Santa Catarina com os três pontos na bagagem. Nos bastidores do triunfo, Leandro Castan incentivou os companheiros e o técnico Fernando Diniz exaltou o empenho.

Com os desfalques de Andrey e Léo Jabá, o comandante cruz-maltino optou por colocar em campo o volante Bruno Gomes e o atacante Gabriel Pec. Apesar de não ter tido uma boa atuação coletiva, os jogadores demonstraram entrega e vibração em campo.

No vídeo de bastidores divulgado na VascoTV, o capitão Leandro Castan apareceu tecendo palavras de incentivo aos companheiros antes de pisarem no gramado do Augusto Bauer. O experiente jogador relembrou a importância do duelo para uma possível arrancada do Gigante da Colina rumo ao G4 da competição.

– É a nossa vida que está aqui hoje, nós vamos deixar a nossa história, começa hoje, Brusque e Vasco aqui, nesse campo, desse jeito, não tem muleta. Nós vamos dar o máximo, que consegue os três pontos hoje. É hoje que começa a história!’ – pontuou.

No fim, o técnico enalteceu a vibração dos jogadores mesmo diante de todos os problemas. Ao soar o apito final, o que se viu em campo foram atletas comemorando o bom resultado e demonstrando união. Além dele, o lateral-direito Léo Matos, que foi expulso ainda no primeiro tempo, agradeceu a entrega com menos um durante toda a etapa final.

– Erramos, mas não faltou coração, principalmente no segundo tempo, quando a gente mais precisou. Ganhamos por causa do coração. E é esse coração que vai nos levar ao acesso – disse Fernando Diniz.

– Vocês falaram que iam ganhar o jogo pra mim. (relembrando a expulsão). Muito obrigado! Acho que a gente precisava desse jogo para mostrar quem nós somos, para fechar mais, para conseguirmos essas nove vitórias – finalizou Léo Matos.

