Diniz escala Flu com força máxima para defender liderança diante do Boavista no Carioca

Focado em manter a liderança isolada da Taça Guanabara – primeira fase do Campeonato Carioca -, o Fluminense volta a campo já neste domingo, às 16h, para enfrentar o o Boavista no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz prometeu força máxima mais uma vez.

Os dois times tiveram 18 confrontos. O Tricolor possui total vantagem, com nove vitórias contra quatro do oponente. Um total de cinco partidas terminaram igualadas.

O Fluminense está voando, com quatro vitórias seguidas em cinco jogos, na liderança com 13 pontos. Na última quinta-feira, até saiu atrás no placar contra o Bangu, mas virou com estilo para o placar de 4 a 1. Pela primeira vez o time foi comandado por Fernando Diniz e contou com seus titulares. Antes, o auxiliar técnico Marcão estava escalando o time com garotos da base para as rodadas iniciais.

Fernando Diniz pretende escalar o Fluminense com força máxima nessas rodadas que vão anteceder os jogos da decisão da Recopa Sul-Americana 2024 contra LDU do Equador, nos dias 22 e 29 de fevereiro, com o foco de dar ritmo de jogo a sua formação principal.

O Boavista vinha em um bom momento, de três vitórias seguidas, mas acabou interrompida pela derrota do meio de semana contra o Madureira, por 3 a 0. Atualmente, a equipe de Bacaxá aparece FORA DO g-4 – zona de classificação – com nove pontos.

Pelo lado do Boavista, o técnico Filipe Cândido deve manter a formação titular em relação ao time que começou jogando na derrota contra o Madureira. Isso porque, não tem desfalques e apesar do resultado ruim no jogo passado, o conjunto vem funcionando dentro de campo.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X FLUMINENSE

BOAVISTA – André Luiz; Raul Cardoso, Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Pablo Maldini; Ryan Guilherme, Léo Costa e Erick Flores; Jeffinho, Gabriel Conceição e Cristian. Técnico: Filipe Cândido.

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ).

