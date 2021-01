Diniz enxerga evolução do São Paulo em empate contra o Athletico-PR Técnico são paulino viu o Tricolor com mais chances de ter chego a vitória do que o adversário e afirma: 'É seguir evoluindo'

Embora não tenha comemorado o empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, avaliou positivamente o desempenho do seu time, no qual enxerga evolução.

Com o resultado diante do CAP, o Tricolor chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer e, mesmo que siga líder do Brasileirão, agora com 57 pontos, vê o Internacional se aproximando, podendo reduzir a diferença para um ponto, caso vença o Fortaleza, no Beira Rio, em Porto Alegre, às 20h30, e com confronto direto entre as equipes marcado para esta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio do Morumbi.

– Não é questão de comemorar, tem que comemorar a vitória. O Athletico vive o melhor momento na competição, jogar aqui, por conta das várias condições, a dificuldade do gramado, o time bem treinado, acostumado a jogar aqui… o Athletico, dos últimos cinco jogos, foi tomar gol hoje, tentou de tudo para garantir a vitória. Soubemos empatar e buscamos a vitória até o último minuto. Time mostrou evolução do que vinha fazendo. É seguir evoluindo para dar alegria ao torcedor – disse Diniz em coletiva virtual após a partida.

Ainda que tenha visto time bem contra o Furacão, Fernando acredita que o São Paulo foi melhor nos 45 minutos finais.

– O rendimento do time no segundo tempo melhorou. No primeiro tempo, jogamos abaixo, mas o jogo estava muito travado, tanto para nós, quanto para o Athletico. Time difícil de jogar aqui, tivemos a bola, mas eles tiveram duas linhas de quatro próximas dificultando o jogo – pontuou o treinador

– Segundo tempo, tanto na mudança tática, quanto de peças, a gente teve uma melhora, jogamos com linhas longas, inversão de jogo, time melhorou e foi melhor que o Athletico. Segundo tempo a gente teve mais próximo de ganhar do que o Athletico – acrescentou.

Fernando Diniz admite que o São Paulo está longe do seu melhor momento, mas prefere avaliar o desempenho do time como um todo, além dos resultados.

– Não é terra arrasada, mas a gente avalia resultado, não jogo. Se a gente for analisar o jogo contra o Fluminense, no ano passado, a gente ganhou, mas não jogou bem, contra o Botafogo, contra o Sport a gente ganhou de 1 a 0, mas fomos bem, contra o Vasco, no momento de euforia, fomos mal, 0 a 0 em casa – comentou o técnico do São Paulo.

– Jogamos contra um time que há cinco jogos não tomava gol, time bem treinado, no segundo tempo jogamos bem, contra o Santos jogamos bem, e a equipe ficou mais perto de ganhar – completou.

Na liderança do Brasileirão, o São Paulo tem 57 pontos e busca voltar a levantar o caneco depois de 12 anos, já que a última conquista do Nacional pelo Tricolor foi em 2008. O Soberano também busca voltar a ganhar alguma competição depois de oito temporadas, já que o último título foi a Copa Sul-Americana de 2012.

