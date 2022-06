Diniz elogia sintonia com Cano e destaca recuperação do espírito guerreiro do Fluminense Técnico do Tricolor tem boa relação com o argentino desde o trabalho no Vasco. Ele ressalta que o atacante entende o que ele pensa do futebol e também da vida

Após a vitória do Fluminense por 5 a 3 sobre o Atlético-MG, Fernando Diniz elogiou a entrega da equipe na partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Para o técnico, nesta quarta-feira os jogadores provaram que o time está no caminho certo, uma vez que a missão, desde a sua chegada, é a recuperação do espírito guerreiro do elenco.





– O mais determinante é o espírito, que o time recuperou de se entregar em cada partida, lance que disputa, em cada treinamento. Não vejo o futebol de uma forma idealista. A equipe jogou muito bem. O que eu quero para frente é corrigir os defeitos que tivemos hoje e melhorar – avaliou Diniz.

Dentro do processo de recuperação, o treinador destacou a atuação de Germán Cano, artilheiro do Tricolor na temporada. Para o comandante, a continuidade da sua profunda relação com o atacante, desde a época em que trabalharam juntos no Vasco, é um dos fatores para o sucesso do artilheiro.

– O Cano tem uma sintonia bastante fina comigo. Com aquilo que eu penso do futebol. Mas, mais do que eu penso do futebol e, sim, o que eu penso da vida. É um cara diferente. A minha relação com ele no Vasco foi extremamente prazerosa e gratificante para mim. Com um grau de profundidade que não é fácil termos em pouco tempo. Aqui no Fluminense é uma continuidade disso – afirmou o comandante.

Diniz ainda aproveitou para destacar o desempenho tático do camisa 14, que tem se fazer presente na hora de marcar o gol, ao invés de somente esperar para fazer o gol.

– Uma coisa que eu falei para ele, lá no Vasco, é que além de fazer gols, vai ser muito mais participativo na fase de construção. Isso não vai inibir você de fazer gols. Mas as pessoas acham que você vai ter que ficar só lá na frente. Você tem que estar lá na hora de fazer o gol e não estar lá só para fazer o gol. Porque no dia que o time não conseguir criar, praticamente não participa do jogo. Ele tem ajudado muito a equipe em todos os momentos e está sendo premiado com esse número de gols – declarou Diniz.

