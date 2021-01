Diniz diz que transição da diretoria do São Paulo foi ‘amistosa’ e exalta Muricy

O São Paulo iniciou 2021 com um novo presidente, Julio Casares, que venceu a eleição em 12 de dezembro e substituiu Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Embora Casares tenha assumido a presidência no primeiro dia deste ano, a transição já havia ocorrendo entre o ex-presidente e o atual mandatário desde a realização do pleito. Para o técnico Fernando Diniz, a mudança foi “amistosa” e não prejudicou o ambiente do time.

“A transição está sendo bem feita, de maneira amistosa, isso não está tendo nenhum problema. Estão integrados e ajudando, fazendo o que podem, sendo positivos no ambiente”, afirmou o treinador.

Além do presidente, houve outras trocas na diretoria. O gerente de futebol Alexandre Pássaro e superintendente de relações institucionais Diego Lugano deixaram o clube. Muricy Ramalho assumiu como coordenador técnico e o novo diretor Carlos Belmonte também tem frequentado o CT da Barra Funda. Raí acertou sua permanência até o fim da temporada em fevereiro.

A presença de Muricy Ramalho no dia a dia foi elogiada por Fernando Diniz. O ex-treinador e comentarista passou a frequentar o CT da Barra Funda há uma semana e assistiu nas cadeiras do Morumbi à derrota por 1 a 0 para o Santos.

“O Muricy já fez no passado, está fazendo algo positivo e vai continuar fazendo. A presença dele só beneficia o São Paulo em todos os sentidos. Temos conversado, ele tem ido aos treinamentos. Foi um grande acerto da nova diretoria, acerto gigante, em cheio. Estamos muito felizes com o Muricy. Só a presença dele já anima os jogadores, é um grande campeão. Mais do que isso, tem um grande caráter. Todos os jogadores que estão aqui sabem disso”, disse Diniz.

