Diniz diz que lesão de Pablo pode afastá-lo por ‘duas ou três semanas’ Atacante sofreu uma lesão do lado esquerdo do tronco durante a derrota para o Atlético-MG e não enfrentou o Fluminense. Ele preocupa para a Libertadores

Desfalque na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, o atacante Pablo pode ficar fora do São Paulo de duas a três semanas, de acordo com o técnico Fernando Diniz. Ele sofreu uma lesão muscular do lado esquerdo do tronco durante a derrota para o Atlético-MG, na última quinta-feira.

– O Pablo teve uma lesão muito estranha na região da costela. Não sei se duas, três semanas. É difícil falar de tempo, porque é uma lesão pouco comum – disse Diniz.

Pablo é o artilheiro do São Paulo em 2020, com sete gols em 20 partidas, e vira desfalque justamente em um mês decisivo da temporada. Daqui 11 dias, em 17 de setembro, o Tricolor recomeça sua caminhada na Libertadores enfrentando o River Plate no Morumbi. Se o prognóstico de Diniz se confirmar, ele dificilmente estará disponível neste duelo. A situação piora porque Luciano tem três jogos de suspensão a cumprir na competição sul-americana e certamente estará ausente.

Neste domingo, Diniz armou o ataque com Vitor Bueno e Paulinho Boia abertos e Luciano como centroavante. Após um primeiro tempo fraco, trocou Boia por Brenner e viu o rendimento aumentar muito. Toró é outra alternativa para o setor, além de Tréllez, que não tem sido aproveitado, e Gonzalo Carneiro, fora das últimas duas partidas devido a dores musculares.

– Todo mundo que está comigo tem chance de ser titular a qualquer momento, não só o Brenner – completou Diniz.

Daniel Alves, que fez cirurgia para corrigir fratura no antebraço direito, segue fazendo fisioterapia e também preocupa. Liziero, com entorse no tornozelo, ficou fora contra o Fluminense, mas não deverá se ausentar por um período longo.



Veja os próximos jogos do São Paulo:

9/9 – 19h15 – São Paulo x Red Bull Bragantino

Brasileirão – Morumbi

12/9 – 19h – Santos x São Paulo

Brasileirão – Vila Belmiro

17/9 – 19h – São Paulo x River Plate

Libertadores – Morumbi

22/9 – 21h30 – LDU x São Paulo

Libertadores – Casa Blanca

27/9 – A definir – Internacional x São Paulo

Brasileirão – Beira-Rio

30/9 – 21h30 – River Plate x São Paulo

Libertadores – Estádio Libertadores da América

