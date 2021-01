Diniz diz que goleada sofrida foi uma das piores partidas sob seu comando Treinador reconheceu partida ruim do São Paulo, assumiu culpa na atuação e comentou sobre o futuro da equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro, com sete pontos de folga

O técnico Fernando Diniz reconheceu a má atuação da equipe na goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Segundo o comandante, foi um dos piores jogos do Tricolor sob seu comando.

– Foi uma partida muito ruim em todos os sentidos. Quando acontece isso, o treinador é o principal responsável. Quando coletivamente o time vai tão mal, treinador é o maior responsável. Se não foi o pior jogo, está entre os piores, com certeza – afirmou em entrevista coletiva.

Diniz também comentou sobre o elenco e deixou uma mensagem ao torcedor são-paulino, que vê a equipe ainda na liderança, com 56 pontos, sete a mais que Flamengo e Atlético-MG.

– Temos que saber respeitar o sentimento do torcedor. Trabalhar muito para poder entregar a conquista para o torcedor que merece. Ele tem todo o direito de se sentir revoltado com a partida de hoje. Eu sou contente com o elenco que eu tenho, é o elenco que nos trouxe até aqui, tinha chances de ser campeão da Copa do Brasil também. Esse é o nosso time, não foi por causa dos jogadores que entraram que a gente perdeu o jogo – finalizou.

O São Paulo agora se prepara para encarar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

