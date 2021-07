Diniz detona negociação de Luan Peres: “Sou contra até agora” Zagueiro está em negociações com o futebol francês, e sequer atuou na derrota deste sábado, em Belo Horizonte, para o América Mineiro

A saída de Luan Peres, em negociação adiantada com o Olympique de Marseille, não agradou ao técnico Fernando Diniz. Após a derrota para o América, o treinador foi questionado na coletiva sobre a possível saída do zagueiro, e não poupou críticas.

“Quanto à saída do Luan, quando fui perguntado, eu fui contra, totalmente. A gente teve um time aqui no primeiro semestre que lutou até a última rodada contra o rebaixamento no Paulista, era uma coisa clara que precisávamos reforçar e não perder jogadores, ainda mais um jogador do tamanho do Luan Peres. Um jogador que tem carisma da torcida, joga bem todos os jogos, sintonia fina. Sou totalmente contra”, disse Diniz.

O treinador ainda ressaltou que não faz questão de contratações milionárias e que entende a realidade no clube, mas o caso do Luan Peres é um caso isolado, e ele não pretende perder o jogador.

“Não é que eu não penso no clube. Eu nunca fui um treinador que chega e fica pedindo contratação milionária, sou ao contrário. Mas, no caso do Luan Peres, o que tenho a dizer é que fui absolutamente contra, totalmente contra, e sou contra até agora”, finalizou Diniz.

O Santos deve oficializar sua saída nos próximos dias. O presidente Rueda confirmou a negociação, mas ainda não acertou oficialmente sua saída. O jogador não atuou contra o América em razão das negociações.

