Diniz destaca evolução do São Paulo no 0 a 0, mas afirma que ‘não há mágica’

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, afirma que o São Paulo está evoluindo no Campeonato Paulista apesar do empate por 0 a 0 no clássico com o Palmeiras, neste domingo, em Araraquara, no interior de São Paulo.

“A gente vai dando uma cara. Em grandes jogos, a tendência é evoluir. Não sei em que patamar, mas estamos melhores do que estávamos na outra temporada”, afirmou disse Diniz em entrevista coletiva após o primeiro clássico do Campeonato Paulista.

O treinador alerta para o fato de ainda ter uma trajetória longa. “São poucos dias de pré-temporada. São 15 dias, mas de treinamento mesmo são oito dias. A equipe evoluiu um pouco. Mas não tem mágica. Vai melhorar pouco a pouco”, avaliou.

O treinador foi questionado sobre o zagueiro Robert Arboleda que viveu uma situação curiosa no clássico. Em vários momentos, a torcida do Palmeiras gritou seu nome. O motivo foi o fato de o jogador ter sido flagrado nas redes sociais com a camisa do time alviverde durante as férias. O equatoriano afirmou que foi uma aposta, pediu desculpas, mas acabou multado pela diretoria.

“Essa é a forma que o Arboleda tem. Ele mostrou hoje o quanto é comprometido com a camisa do São Paulo. É a maneira de ele passar segurança ao torcedor. Talvez ele tenha sido o melhor jogador do nosso time”, afirmou Diniz.

O São Paulo volta a atuar na próxima quarta-feira, às 21h30, contra a Ferroviária, de novo na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Em função do próximo compromisso, a delegação permanece na cidade nos próximos dias.