Diniz começa a pensar em substituto de Luciano contra Atlético-GO Técnico do São Paulo não poderá contar com atacante por conta de suspensão e, na reapresentação da equipe nesta segunda de manhã, iniciou trabalhos para próximo jogo

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira de olho no confronto diante do Atlético-GO, que acontece nesta quarta, às 20h30, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o técnico Fernando Diniz não terá o atacante Luciano.

O jogador levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 diante do Coritiba, no domingo, e está suspenso. Diante disso, o treinador já busca opções para a vaga do atleta, que é um dos principais nomes do atual elenco. Ele tem cinco gols e é o artilheiro do time na competição.

Os reservas e aqueles que não atuaram por 90 minutos foram a campo, enquanto o restante fez trabalho regenerativo. Apareceram nas fotos divulgadas pelo clube Helinho, Toró, Igor Vinicius e Brenner.

Diante da equipe goiana, o Tricolor retornará ao Morumbi, já que são quatro partidas seguidas longe de seus domínios: LDU, em Quito, Internacional, em Porto Alegre, River Plate, em Buenos Aires, e Coritiba, em Curitiba. O último compromisso em casa foi no 2 a 2 contra o River Plate, em 17 de setembro, pela Libertadores.

E MAIS:

Veja também