Diniz cobra jogadores após empate com o São Paulo: ‘Deixou dois pontos’

Apesar de ter se recuperado da virada em pleno Morumbi, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, não saiu contente com o empate por 2 a 2 com o São Paulo no último domingo (17). Na conversa com os jogadores após a partida, o treinador cobrou seus jogadores para “não se contentar com o empate”.







A cobrança de Diniz foi registrada pelas lentes da Fluminense TV e publicada no canal do clube.

“Não é para se contentar com o empate aqui. Tem que ter essa grandeza o tempo todo, não dá para relaxar. Deixamos dois pontos aqui hoje. Vocês podem (fazer mais). Quem terminou atacando para fazer o segundo, o terceiro, o quarto?”, afirmou Diniz.