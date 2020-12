Diniz acredita em título do Brasileirão: ‘Vamos fazer de tudo’

O São Paulo foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio, em pleno Morumbi, perdendo a chance de conquistar o título inédito. No entanto, o técnico Fernando Diniz tratou de levantar a moral do elenco e acreditar na conquista do Campeonato Brasileiro.

– A gente tem que fazer de tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente tem que trabalhar muito, fazer de tudo, todo jogo é decisivo – afirmou, em entrevista coletiva.

Diniz tratou de ressaltar a capacidade de superação do elenco são-paulino para dar a volta por cima e buscar o troféu do Brasileirão.

– Acredito na capacidade do time de responder positivamente. Vamos trabalhar forte para encarar todos os jogos como finais daqui pra frente no Campeonato Brasileiro – finalizou.

O Tricolor agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na liderança do torneio, com 56 pontos ganhos, a equipe joga dia 06 de janeiro contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista.

Diniz acredita em título do São Paulo (Foto: saopaulofc.net)

