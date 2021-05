Dinheiro à vista: com a ida para às oitavas da Libertadores, Fluminense receberá mais de R$ 5,5 milhões Tricolor avançou em primeiro lugar no 'grupo da morte', após vitória histórica em cima do River Plate, na Argentina; sorteio da próxima fase será no dia 1º de junho

Além de se classificar em primeiro lugar no Grupo D, após uma vitória histórica em cima do River Plate (ARG), por 3 a 1, fora de casa, o Tricolor também comemorou a quantia depositada em seus caixas. Isso porque, a ida às oitavas de final da Libertadores rendeu cerca de US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) em premiação. Vale ressaltar que por ter passado direto para a fase de grupos, o Flu já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.

A grande vantagem recebida é o alívio pela quantia superar, mesmo que pouco, a folha salarial do clube. Embora esteja com os pagamentos em dia, o Tricolor só conseguiu realizar os depósitos de abril, um pouco antes da partida decisiva contra o River Plate – com 18 dias de atraso -, na última terça-feira.

Em relação ao sorteio da próxima fase da competição, primeiramente, o Flu assistirá o desfecho da rodada de camarote nesta quinta-feira. Após a definição dos clubes que avançaram às oitavas, a Conmebol separará as equipes no Pote 1 – classificados em primeiro lugar, assim como o Tricolor – e Pote 2 – times que passaram na segunda colocação.

As equipes, portanto, saberão seus adversários no dia 1º de junho, em sorteio na sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai. Vale ressaltar que clubes que terminaram a fase de grupos em primeiro lugar, só enfrentaram equipes classificadas em segundo lugar, e vice-versa.

Entretanto, os confrontos que inauguraram a fase seguinte só vão começar a partir do dia 14 de julho (primeiro jogo), e depois em 21 do mesmo mês (segundo duelo).

