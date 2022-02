Dinei, que apostou contra o Palmeiras e lucrou, já havia apostado e perdido uma boa grana na semi do Mundial Ex-Corinthians conseguiu uma boa grana apostando no Chelsea na final, mas havia perdido metade do valor da aposta da final durante a semi vencida pelo Palmeiras

O ex-jogador do Corinthians Dinei dormiu no sábado rindo à toa após apostar R$ 20 mil contra o Palmeiras e lucrar, já que o Chelsea bateu a equipe brasileira na final do Mundial de Clubes. Dias antes, Dinei já havia apostado contra o rival e perdido R$ 10 mil durante a semifinal diante do Al-Ahly.

Após apostar os R$ 10 mil e perder, Dinei foi muito zoado pelos seguidores e logo depois ele mesmo entrou na zoeira postando memes sobre a situação.

Dinei até postou um meme onde é ‘influenciado’ a apostar mais R$ 10 mil na final e disse ‘até amanhã eu vou pensar’.

Ele pensou e decidiu dobrar a aposta: R$ 20 mil. O resultado vocês já sabem. Segundo o comprovante de aposta do ex-atacante, Dinei teria um retorno de R$ 33.8 mil com a vitória do Chelsea. Ou seja, serviu para recuperar os R$ 10 mil perdidos dias antes e serviu muita zoeira contra o rival também.

