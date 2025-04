Dínamo Zagreb demite técnico italiano Fabio Cannavaro

ROMA, 9 ABR (ANSA) – O ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006 pela Azzurra, foi demitido nesta quarta-feira (9) do comando do Dínamo Zagreb, da Croácia.

A experiência do comandante de 51 anos, que tinha um contrato válido até o fim da temporada 2025/26, durou pouco mais de quatro meses. Ao todo, Cannavaro registrou sete vitórias em 14 jogos na liderança da equipe.

A diretoria do maior campeão da história do futebol croata, com 25 títulos nacionais, despediu o italiano após uma sequência ruim de resultados. Nos últimos sete jogos, o Dínamo Zagreb ganhou somente dois embates.

Cannavaro deixou a equipe na terceira posição do Campeonato Croata, com 46 pontos, oito atrás do líder Hajduk Split, que é comandado pelo italiano Gennaro Gattuso. (ANSA).