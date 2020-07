Dínamo de Kiev vence nos pênaltis e conquista sua 12ª Copa da Ucrânia

O Dínamo de Kiev conquistou seu 12º título da Copa da Ucrânia após vencer a final contra o Vorskla Poltava nos pênaltis nesta quarta-feira.

O Dínamo abriu o placar da partida disputada com portões fechados na cidade de Kharkov, no leste do país, aos 28 minutos do primeiro tempo com um gol do meia Benjamin Verbico.

Mas a 10 minutos do final o atacante Ruslan Stepanyuk marcou pelo Vorskla, igualando o placar.

Em uma dramática decisão nos pênaltis, o Dínamo chegou à vitória por 8 a 7, garantindo sua participação na fase de grupos da próxima Liga Europa.

No mês passado, o grande rival do Dínamo, o Shakhtar Donetsk, conquistou seu 13º título nacional, depois que o campeonato ucraniano foi retomado em maio, após o intervalo causado pela pandemia do novo coronavírus.

dg/mcd/dr/aam

