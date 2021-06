Dinamite recebe camisa do Vasco em apoio à causa LGBTQIA+: ‘Que honra ser vascaíno. Somos todos iguais’ Ídolo exaltou o clube ao receber a camisa homenagem a causa LGTBIA+: 'instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito"

Após uma noite especial em que o Vasco venceu o Brusque por 2 a 1 e homenageou o dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Roberto Dinamite recebeu a camisa que representou a ação do clube. O ídolo exaltou a importância da causa e disse ter orgulho de ser vascaíno: “instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito.”

– Hoje, dia 28/06, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, me sinto ainda mais orgulhoso de fazer parte da história do Club de Regatas Vasco da Gama.

Uma instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito não poderia ter outra postura senão essa, a de defender também Inclusão e a Diversidade. Que honra ser vascaíno. Somos todos iguais. Obrigado @lojasgigantedacolina por essa camisa tão especial – destacou o ídolo vascaíno.



Um dia histórico marcou o triunfo do Gigante da Colina sobre a equipe catarinense. Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que sempre fez parte de sua história.

O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, às 19h, diante do Goiás, no Estádio Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

