Dinamarquês Jonas Vingegaard conquista o bicampeonato da Volta da França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 15:38 Compartilhe

O ciclista Jonas Vingegaard conquistou o bicampeonato da Volta da França. O dinamarquês já havia praticamente consolidado o título após a 20ª e penúltima etapa e, nesse domingo, só teve que administrar para faturar a prova de 2023.

Aos 26 anos, o atleta da equipe holandesa Jumbo-Visma se torna o grande nome do esporte do seu país e da Europa no momento. Ano passado, ele já fora responsável em acabar com um jejum justamente de 26 anos sem que um dinamarquês fosse campeão do Tour.

Vingegaard completou o percurso de 21 etapas em 82h05min42s, pouco mais de sete minutos à frente do segundo colocado, o esloveno Tadej Pogacar, do time Emirates (82h13min11s). O inglês Adam Yates, também da Emirates, ficou em terceiro, a 10min56s do dinamarquês.

Na última etapa, nesse domingo, a vitória só ficou conhecida graças ao photo finish: o belga Jordi Meeus ganhou com o tempo de 2h56min13s, seguido pelo compatriota Dylan Groenewegen e o dinamarquês Mads Pedersen.

A Volta da França é a mais tradicional prova de ciclismo do mundo. Em 23 teve um percurso de 3.401,3 km e foi dividida em 21 etapas.

Demais títulos distribuídos na Volta da França:

Camisa verde (para quem acumulou mais pontos): Jasper Philipsen, da Bélgica (377 pontos).

Camisa branca com bolinhas vermelhas (montanhista): Giulio Ciccone, da Itália (106 pontos)

Camisa branca (mais jovem, com menos de 25 anos): Pogacar, da Eslovênia.

Equipes: Jumbo-Visma (247h26min17s)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias