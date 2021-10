Dinamarca x Áustria: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo Dinamarqueses estão a um passo da classificação para a Copa do Qatar

A Dinamarca pode garantir nesta terça-feira a classificação para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O time comandado pelo técnico Kasper Hjulmand enfrenta a Áustria, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhage, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias, e só precisa de um triunfo para conquistar o objetivo.

Líder do Grupo F com 21 pontos, a Dinamarca abriu sete pontos de vantagem sobre a Escócia, segunda colocada, após golear a Moldávia por 4 a 0, no último sábado.

A Dinamarca é uma das poucas equipes com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. São 26 gols marcados e nenhum sofrido.

Outras possibilidades de classificação dos dinamarqueses seriam em caso de derrota da Escócia para as Ilhas Faroe ou de um empate com os austríacos, desde que a Escócia não vença as Ilhas Faroe.

FICHA TÉCNICA:

Dinamarca x Áustria

Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhage (DIN)

Onde assistir: Estádio

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

DINAMARCA (Técnico: Jan Andersson)

Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Norgaard e Delaney; Skov Olsen, Poulsen e Damsgaard

ÁUSTRIA (Técnico: Franco Foda)

Bachmann; Trimmel, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Ilsanker, Grillitsch; Laimer, Schaub, Baumgartner; Arnautovic

