Dinamarca terá referendo sobre cooperação militar com UE

BRUXELAS, 6 MAR (ANSA) – A Dinamarca convocou para o próximo dia 1º de junho um referendo para decidir se deve se juntar às políticas de defesa da União Europeia, em consequência da invasão russa à Ucrânia.

O país nórdico é integrante da UE, porém uma cláusula em seu termo de adesão o exclui de participação nas operações militares e de defesa do bloco. O referendo de junho vai determinar se esse artigo deve ser revogado ou não.

A premiê Mette Frederiksen disse que apoia “fortemente” a colaboração com a União Europeia em matéria de defesa – a Dinamarca já é integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Tempos históricos exigem decisões históricas”, afirmou a primeira-ministra.

No fim da semana passada, outros dois países nórdicos da UE, Finlândia e Suécia, que não fazem parte da Otan, decidiram reforçar sua colaboração com a aliança militar e participar das consultas futuras sobre a invasão russa.

Além disso, a própria Ucrânia, Geórgia e Moldávia, três nações com regiões separatistas pró-Moscou, formalizaram seus pedidos de adesão à União Europeia.

O objetivo dessas movimentações é evitar agressões por parte da Rússia, que se aproveita do fato de a Ucrânia não ser integrante da Otan nem da UE. (ANSA).

