Dinamarca tem intenção de doar para Fundo Amazônia, diz Lula

SÃO PAULO, 18 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, teve nesta terça-feira (18) um encontro bilateral em Bruxelas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e expressou sua intenção de contribuir com o Fundo Amazônia.

A informação foi revelada pelo petista em publicação no seu perfil oficial no Twitter. “Conheci hoje a primeira-ministra do Reino da Dinamarca, Mette Frederiksen, e conversamos sobre meio ambiente e a importância do combate às desigualdades”, escreveu.

Segundo Lula, ela “contou da intenção do país em aprovar, no orçamento dinamarquês, uma contribuição ao Fundo Amazônia”, o que deve juntar o país a Noruega, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, que já anunciaram contribuições ao fundo.

Além disso, o petista convidou a premiê dinamarquesa para visitar o Brasil em breve. “Fiquei feliz de conhecê-la e vamos trabalhar para melhorar a relação dos nossos países”, concluiu.

Criado em 2008, o Fundo Amazônia era financiado inicialmente por Alemanha e Noruega e foi paralisado durante o governo de Jair Bolsonaro. Após sua reativação, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido prometeram se juntar ao mecanismo. (ANSA).

