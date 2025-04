Dinamarca promete apoiar acordo com Mercosul no comando da UE

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 APR – A embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen, afirmou nesta segunda-feira (7) que seu governo irá impulsionar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

A declaração foi dada durante um evento em Montes Claros (MG), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A Dinamarca será presidente da UE no segundo semestre deste ano, e queremos, junto ao governo brasileiro, fazer tudo o possível para que finalmente possamos concluir o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul”, disse a diplomata durante a inauguração da expansão da fábrica da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

A unidade é considerada estratégica para a produção de medicamentos no Brasil e na América Latina. “O novo investimento que celebramos hoje é uma estrela que brilha no momento em que, mais do que nunca, precisamos mostrar que a abertura e as parcerias internacionais são o caminho certo”, ressaltou a embaixadora. (ANSA).