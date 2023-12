Dinamarca proíbe oficialmente a queima do Alcorão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

COPENAGHEN, 7 DEZ (ANSA) – O Parlamento da Dinamarca aprovou nesta quinta-feira (7) uma lei que oficialmente proíbe a queima do Alcorão no país, com pena de um a dois anos de prisão para infratores.

A legislação criminaliza o “tratamento inapropriado” de textos “de importância religiosa significativa para uma comunidade religiosa reconhecida” e foi aprovada com 94 votos a favor e 77 contra.

Nos últimos meses, cópias do livro sagrado foram queimadas em algumas cidades da Dinamarca e da Suécia, suscitando a reação popular em numerosos países islâmicos, com protestos até violentos, muitas vezes em frente às embaixadas dos dois países.

Por causa disso, o governo dinamarquês apresentou um projeto de lei contra a profanação dos textos sagrados de todas as religiões por razões de segurança. (ANSA).

