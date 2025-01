Dinamarca investirá 2 bi de euros para segurança no Ártico e Atlântico Norte

O governo da Dinamarca anunciou nesta segunda-feira (27) que destinará 2 bilhões de euros (R$ 12,4 bilhões) para reforçar a segurança no Ártico, zona estratégica pela proximidade com a Rússia e os Estados Unidos, bem como no Atlântico Norte.

“O nível de ameaça no Ártico e no Atlântico Norte se agravou. Devemos, portanto, reforçar de maneira significativa a presença da defesa nessas regiões”, disse o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, em comunicado, ao anunciar um investimento de 14,6 bilhões de coroas dinamarquesas.

Pouco antes do Natal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deseja comprar a Groenlândia, pois o controle do território autônomo dinamarquês é “uma necessidade absoluta” para “a segurança nacional e a liberdade no mundo”.

O governo da Dinamarca promete enviar três novos barcos ao Ártico, drones suplementares de longo alcance que captem imagens avançadas, bem como reforçar a capacidade dos satélites.

Copenhague detalhou que esse programa, concluído com os principais partidos políticos dinamarqueses, foi elaborado em “estreita colaboração” com Groenlândia e Ilhas Faroe, dois territórios autônomos do país escandinavo.

A Groenlândia, que busca obter sua independência da Dinamarca, é muito cobiçada por sua localização estratégica. Os Estados Unidos possuem uma base ativa no noroeste da ilha, em Pituffik.

Além disso, a Groenlândia é a trajetória mais curta para um disparo de mísseis contra a Rússia.

