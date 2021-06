Dinamarca goleia País de Gales no primeiro jogo das oitavas da Euro Equipe do técnico Kasper Hjulmand não teve dificuldades para bater o adversário por 4 a 0. Dinamarqueses agora aguardam o vencedor do duelo entre Holanda e República Tcheca

País de Gales e Dinamarca abriram as oitavas de final da Eurocopa, neste sábado, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. Melhores no jogo, o dinamarqueses golearam os galeses por 4 a 0, com dois gols de Kasper Dolberg, um de Joakim Maehle e um de Martin Braitwhite. Classificada às quartas, a equipe do técnico Kasper Hjulmand agora aguarda o vencedor da partida entre Holanda e República Tcheca, que ocorre neste domingo, às 13h, no Estádio Ferenc Puskás, na Hungria.

GALES MELHOR NO INÍCIO

Os primeiros minutos de jogo foram de maior domínio do País de Gales. A equipe de Robert Page chegou pela primeira vez aos 4′, com uma cabeçada sem perigo do zagueiro Mepham, enquanto a chegada inicial da Dinamarca veio aos 7′, com um chute para fora de Hojbjerg. Aos 9′, Bale avançou pela direita, cortou para o meio e chutou cruzado, levando muito perigo ao gol de Schmeichel. Dois minutos depois, Bale tentou mais uma vez, mas o chute de fora passou longe do gol.

DINAMARCA CRESCE A PARTIR DO GOL

Aos 17′, País de Gales chegou pela última vez com perigo no primeiro tempo com Daniel James. O atleta de Manchester United recebeu na esquerda, cortou a marcação e chutou para a defesa de Schmeichel. Aos 28′, a Dinamarca abriu o placar. Dolberg tabelou no meio-campo, recebeu na entrada da área e chutou no canto, sem chance de defesa para Ward. Três minutos depois, Dolberg quase aproveitou cruzamento para marcar o segundo. Já nos acréscimos Maehle chegou à linha de fundo e chutou no canto para a boa defesa de Ward.

(G)DOLBERG DE NOVO!

Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, Braitwaite fez boa jogada pela direita e cruzou para o meio. Williams afastou mal, no pé de Dolberg, que chutou forte, para ampliar o placar para a Dinamarca. Aos 8′, Bale recebeu cruzamento da direita, mas a cabeçada saiu pelo lado. Dez minutos depois, Bale fez boa jogada pela lateral e rolou no meio para Allen, que finalizou por cima do gol.

VIROU PASSEIO

No fim do jogo, já com País de Gales desorganizado, ainda deu tempo da Dinamarca transformar a vitória em goleada. Aos 42 minutos, Maehle recebeu dentro da área, cortou a marcação e chutou forte para marcar o terceiro gol. Dois minutos depois, Wilson deu uma entrada por trás em Maehle e levou cartão vermelho, piorando a situação de Gales. Já nos acréscimos, Braitwhite recebeu passe de Cornellius dentro da área e chutou cruzado para fazer o quarto da Dinamarca e fechar o placar.

