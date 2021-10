Dinamarca é a segunda seleção europeia classificada para a Copa de 2022

A Dinamarca venceu a Áustria por 1 a 0, nesta terça-feira, e com este resultado conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2022.

Na partida disputada em Copenhague, capital dinamarquesa, os donos da casa garantiram a vaga para o próximo mundial graças ao gol do lateral-direito Joakim Maehle (no minuto 53).

Com este resultado, a oitava vitória em oito partidas disputadas pelas Eliminatórias Europeias, os dinamarqueses lideram o Grupo F com 24 pontos, sete a mais que a segunda colocada Escócia, que derrotou as Ilhas Faroe por 1 a 0 nesta terça, quando faltam apenas duas rodadas para o fim do torneio classificatório.

Assim a Dinamarca, semifinalista da última Eurocopa, não tem como ser alcançada pelos adversários da chave e se une à Alemanha como os representantes da Europa já confirmados para o Mundial do Catar.

Nas eliminatórias europeias, os primeiros colocados da fase de grupos garantem vaga direta para a Copa do Mundo. Já os dez vice-líderes de cada chave, mais as duas melhores seleções da fase de grupos da Liga das Nações que não ficaram com as primeiras ou segundas posições nos grupos das Eliminatórias disputam um torneio mata-mata por três vagas para o Mundial de 2022.

— Jogos e resultados desta terça-feira da 8ª rodada Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022:

. GRUPO A

Sérvia 3 – Vlahovic (30, de pênalti, e 53), Tadic (83, de pênalti)

Azerbaijão 1 – Mahmudov (45+2)

Portugal 5 – Cristiano Ronaldo (8, de pênalti, 13, de pênalti, e 87), Fernandes (18), Palhinha (69)

Luxemburgo 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Sérvia 17 7 5 2 0 16 8







2. Portugal 16 6 5 1 0 16 4

3. Luxemburgo 6 6 2 0 4 5 14

4. Irlanda 5 6 1 2 3 8 8

5. Azerbaijão 1 7 0 1 6 4 15

. GRUPO B

Kosovo 1 – Muriqi (45, de pênalti)

Geórgia 2 – Okriashvili (11), Davitashvili (82)

Suécia 2 – Forsberg (59, de pênalti), Isak (69)

Grécia 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Suécia 15 6 5 0 1 12 3

2. Espanha 13 6 4 1 1 13 5

3. Grécia 9 6 2 3 1 7 6

4. Geórgia 4 7 1 1 5 4 12

5. Kosovo 4 7 1 1 5 4 14

. GRUPO C

Bulgária 2 – Nedelev (53, 63)

Irlanda do Norte 1 – Washington (38)

Lituânia 0

Suíça 4 – Embolo (31, 45), Steffen (42), Gavranovic (90+4)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Itália 14 6 4 2 0 12 1

2. Suíça 14 6 4 2 0 10 1

3. Bulgária 8 7 2 2 3 6 10

4. Irlanda do Norte 5 6 1 2 3 5 7

5. Lituânia 3 7 1 0 6 4 18

. GRUPO D

Cazaquistão 0

Finlândia 2 – Pukki (45, 48)

Ucrânia 1 – Yarmolenko (15)

Bósnia 1 – Ahmedhodzic (77)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. França 12 6 3 3 0 8 3

2. Ucrânia 9 7 1 6 0 9 8

3. Finlândia 8 6 2 2 2 7 7

4. Bósnia 7 6 1 4 1 8 7

5. Cazaquistão 3 7 0 3 4 5 12

. GRUPO F

Israel 2 – Zehavy (28), Dabour (49)

Moldávia 1 – Nicolaescu (90+5)

Dinamarca 1 – Maehle (53)

Áustria 0

Ilhas Faroe 0

Escócia 1 – Dykes (86)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Dinamarca 24 8 8 0 0 27 0

2. Escócia 17 8 5 2 1 13 7

3. Israel 13 8 4 1 3 18 15

4. Áustria 10 8 3 1 4 11 14

5. Ilhas Faroe 4 8 1 1 6 4 17

6. Moldávia 1 8 0 1 7 4 24

. GRUPO I

Albânia 0

Polônia 1 – Swiderski (77)

San Marino 0

Andorra 3 – Pujol (10), Moreno (53), Fernández (89)

Inglaterra 1 – Stones (37)

Hungria 1 – Sallai (24, de pênalti)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc

1. Inglaterra 20 8 6 2 0 24 3

2. Polônia 17 8 5 2 1 25 8

3. Albânia 15 8 5 0 3 11 7

4. Hungria 11 8 3 2 3 13 12

5. Andorra 6 8 2 0 6 7 19

6. San Marino 0 8 0 0 8 1 32

mcd/iga/lca

Saiba mais