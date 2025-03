Dimitrov vence Cerúndolo e vai às quartas de final do Masters 1000 de Miami

O tenista argentino Francisco Cerúndolo foi eliminado nesta quarta-feira (26) pelo búlgaro Grigor Dimitrov nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, numa partida em que deixou escapar um match point.

Dimitrov, vice-campeão da última edição, fez um exercício de sobrevivência espetacular até vencer por 6-7 (6/8), 6-4 e 7-6 (7/3) no início das quartas de final.

O búlgaro de 33 anos chegou ao limite de suas forças nesta batalha de quase três horas travada sob a enorme umidade da Flórida. Após a vitória, dois funcionários o ajudaram a sair da quadra e o colocaram sentado numa cadeira para que se recuperasse.

Na sexta-feira, Dimitrov deverá enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo noturno desta quarta-feira entre o sérvio Novak Djokovic e o americano Sebastian Korda.

Para Cerúndolo, número 25 do ranking da ATP, foi uma grande oportunidade perdida de chegar à segunda semifinal em Miami depois da alcançada em 2022.

Ao lado do francês Arthur Fils, o argentino foi o único tenista presente nas quartas de final tanto do último Masters 1000 de Indian Wells quanto do Aberto de Miami.

E, assim como na derrota para Carlos Alcaraz no torneio californiano, Cerúndolo desperdiçou vantagens valiosas nesta quarta-feira que garantiriam a vitória.

O primeiro tenista latino-americano da atualidade venceu o set inicial depois de resistir a sete set points, cinco deles quando Dimitrov tinha uma vantagem de 5-4.

O búlgaro não aproveitou os outros dois no tiebreak e viu o adversário aproveitar a primeira chance para assumir a liderança no placar.

Dimitrov aguentou bem esse golpe emocional e, com uma quebra inicial, assumiu o controle do segundo set até forçar o tie break.

Aproveitando um ligeiro declínio físico do búlgaro, Cerúndolo conseguiu uma vantagem de 3 a 0 no set decisivo e, ao vencer por 6 a 5, desperdiçou um match point que deu vida ao adversário.

No tie break final, o argentino teve um smash claro na rede que Dimitrov conseguiu devolver e converteu em ponto inicial a seu favor, rolando depois no chão.

O ex-número três do mundo conseguiu uma vantagem de 3 a 0 que soube defender com sua experiência.

Dimitrov buscará agora seguir sua trajetória rumo a uma segunda chance na final após a derrota no ano passado para o italiano Jannik Sinner, grande ausente de Miami devido à suspensão após um duplo positivo nos exames antidoping.

