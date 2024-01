Dimitrov vence ATP 250 de Brisbane e conquista seu 1º título desde 2017

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/01/2024 - 13:17 Para compartilhar:

O búlgaro Grigor Dimitrov, número 14 do mundo, venceu o dinamarquês Holger Rune (8º) na final do ATP 250 de Brisbane neste domingo (7) e conquistou seu primeiro título no circuito desde 2017.

Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 6-4, em duas horas e 11 minutos.

Em uma final equilibrada, o búlgaro de 32 anos, cabeça de chave número 2 do torneio, impôs sua experiência sobre o jovem Rune, de 20.

Após um grande final de temporada no ano passado, o búlgaro começa 2024 com o nono título de sua carreira, o primeiro desde o final de 2017.

Depois de levantar quatro troféus em 2017, entre eles o Masters ATP, o Masters 1000 de Cincinnati e também em Brisbane, Dimitrov não conquistou mais títulos.

Em 2018, chegou à final em Roterdã e só reapareceu em 2023, sendo semifinalista no Masters 1000 de Xangai e finalista no de Paris, vencido pelo sérvio Novak Djokovic.

Neste domingo, em um jogo muito parelho com Rune, Dimitrov aproveitou as oportunidades que teve para vencer um disputado tie-break no primeiro set e conseguir uma quebra de serviço na segunda parcial quando o placar marcava 3-3.

A partir daí, administrou a vantagem até o final exibindo um grande tênis, deixando uma boa impressão para o Aberto da Austrália, que começa daqui a uma semana.

