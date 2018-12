Dimitrov e Raonic vencem e mantêm o favoritismo no Torneio de Brisbane

O búlgaro Grigor Dimitrov e o canadense Milos Raonic estrearam com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Brisbane, uma das competições preparatórias para o Aberto da Austrália, com início previsto para dia 14.

Semifinalista no ano passado, Dimitrov, 19º do ranking mundial, conseguiu nove aces e salvou seis break points para bater o japonês Yoshihito Nishioka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Raonic, número 18 do mundo, teve menos trabalho para eliminar o esloveno Aljaz Bedene, ao marcar 6/0 e 6/3.

Na chave feminina, a australiana Kimberly Birrell derrubou a número 10 do mundo

Daria Kasatkina, da Rússia, por 2 sets a 1, com 5/7 6/4 e 7/6 (7/3).

Aos 20 anos, Birrell reverteu uma desvantagem de 3/5 para levar a disputa decisiva para o tiebreak, antes de conquistar a vitória em pouco mais de três horas de jogo.

Birrell vai enfrentar na segunda rodada Lesia Tsurenko, da Ucrânia, que venceu com facilidade a romena Mihaela Buzarnescu por 6/0 e 6/2.

A australiana Destanee Aiaiva, de 18 anos, obteve boa vitória sobre a francesa Kristina Mladenovic, por 2 a 0: 6/3 e 7/6 (7/2). Ela terá como rival na segunda rodada a japonesa Naomi Osaka, atual campeã do Aberto dos Estados Unidos.

Já a checa Karolina Pliskova virou o placar diante de Yulia Putintseva, do Casaquistão, ao vencer com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.