Diminui esperança de achar sobreviventes em usina na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/04/2024 - 8:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 10 ABR (ANSA) – Bombeiros italianos disseram nesta quarta-feira (10) que há pouca esperança de encontrar sobreviventes da explosão que atingiu uma usina hidrelétrica da Enel Green Power no Lago de Suviana, perto de Bolonha, norte da Itália, na última terça (9).

O incidente deixou ao menos três mortos – inicialmente as autoridades locais falaram em quatro vítimas – e quatro pessoas desaparecidas, enquanto outras cinco ficaram feridas.

“Não trabalhamos com muita esperança de encontrar os desaparecidos vivos, o cenário que vemos não passa essa ideia”, disse Luca Cari, dirigente de comunicação do Corpo de Bombeiros.

Os cadáveres já encontrados são de indivíduos de 36, 45 e 73 anos de idade, enquanto os desaparecidos têm entre 37 e 68. “A situação é muito difícil, a água está subindo, e estamos trabalhando abaixo do nível do lago”, acrescentou Cari.

Segundo a Enel Green Power, que expressou “luto profundo” por todas as vítimas, a usina de Bargi passava por obras de modernização. “Continuaremos colaborando de todas as formas com as autoridades para esclarecer os fatos”, disse a empresa.

A central fica abaixo do nível da água, na margem de um lago artificial nos Apeninos Bolonheses, e a explosão ocorreu no oitavo andar subterrâneo, a cerca de 40 metros de profundidade, provocando um incêndio na sequência.

Ainda não se sabe o que teria causado o incidente. (ANSA).