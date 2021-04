Dimed: Conselho aprova pedido de migração para Novo Mercado e convocação de AGEs

O conselho de administração do Grupo Dimed, controlador da rede de farmácias Panvel, aprovou nesta quinta-feira, 1º, a submissão de pedido para migração da companhia para o Novo Mercado da B3. Na reunião, o conselho também autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre mudanças no Estatuto Social.

A mudança, acrescenta a empresa em fato relevante divulgado há pouco, visa eliminar um item do parágrafo 2º do artigo 5º que prevê a inconversibilidade das ações preferenciais da companhia. A assembleia tem por objetivo também aprovar a conversão voluntária de ações preferenciais em ações ordinárias na razão de 0,8 de ação ON por ação PN convertida. Os acionistas ainda devem deliberar sobre a conversão da totalidade das ações PN remanescentes em ações ON, na razão de um para uma PN convertida.

Com isso, o conselho autorizou a convocação de uma AGE especial para acionistas preferencialistas, para apreciar as conversões propostas. As datas para as duas assembleias serão informadas no momento oportuno, acrescenta a empresa.

