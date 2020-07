Dilsinho, Zezé Di Camargo e Luciano dão o tom ao “Ding Dong” deste “Domingão”

O encontro de Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano mais o retorno de Dilsinho no programa comandado por Fausto Silva são os destaques do quadro do “Ding Dong”, neste domingo (19). A edição especial será reprisada e traz ainda grandes participações de nomes da música e da dramaturgia, que ajudaram a construir a história do ‘Domingão do Faustão’. Na parte musical, além dos “Amigos’ e do pagodeiro mais romântico do país, a atração traz Nando Reis e Seu Jorge. No jogo, a presença do elenco da novela “Verão 90”, Giovana Cordeiro e Marcos Veras contra Klebber Toledo e Claudia Ohana.

“Foi a minha segunda vez no programa e é sempre uma realização pisar naquele palco. Além de cantar ‘Pouco a Pouco’, a campainha foi com a música ‘Péssimo Negócio’, que mudou muito a minha vida e alavancou a minha carreira”, lembra Dilsinho.

Para Zezé Di Camargo e Luciano, reunir os ‘Amigos’ no ‘”Domingão” é como celebrar com cada um dos fãs. “O Fausto está na casa de todos nós há décadas. Faz parte da nossa história, ele ajudou muito o gênero sertanejo, em especial os amigos. Foi um prazer imensurável fazer o programa”, afirma Zezé Di Camargo.

Luciano por sua vez ressalta a emoção de agora poder rever o programa assistindo ao lado da família, já que, quando foi mostrado pela primeira vez, era ao vivo. “Agora, estarei como telespectador e poderei ver a emoção de cada um de nós e também o Faustão acompanhando a gente, que todos tanto comentaram”, declara Luciano.

O repertório dos “Amigos” traz “SAUDADE DA MINHA TERRA”, “SINÔNIMOS”/”PENSE EM MIM”/ “É O AMOR”/ “FESTA DE RODEIO”/ ”BAILÃO DE PEÃO”/ ”MEXE Mexe”.

