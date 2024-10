Dilsinho confirma que vai ser pai pela segunda vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 22:01 Para compartilhar:

A família cresceu! O cantor Dilsinho e sua companheira, Beatriz Ferraz, confirmaram que estão à espera do segundo filho. A informação foi dada pelo portal LeoDias, nesta terça-feira, 22.

O artista e Beatriz são pais da pequena Bella, de 3 aninhos, e ela também é mãe de Romulo Ferraz.

Bia está nos Estados Unidos, fazendo o enxoval do bebê, enquanto Dilsinho segue no Brasil finalizando o seu projeto ‘Pagode do Diferentão 2’, com gravações previstas para o próximo mês.

O casal está junto há 13 anos, sendo há quatro em união estável.