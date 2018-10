Dilma, Suplicy, Lindbergh: boca de urna aponta queda de líderes do PT

Figuras importantes dentro do PT nos últimos anos, Dilma Rousseff, Eduardo Suplicy e Lindbergh Farias não devem ter cargo público em 2019, caso os resultados das pesquisas de boca de urna do Ibope sejam confirmados.

A ex-presidente Dilma, que era apontada como favorita ao Senado por Minas Gerais, aparece apenas na quarta posição, com 15% dos votos. À frente de Dilma aparecem Carlos Viana, do PHS, com 21%, Dinis Pinheiro, do Solideriedade, com 18%, e Rodrigo Pacheco, do DEM, também com 18%.

Já Eduardo Suplicy, que também liderava pesquisas para o Senado em São Paulo, aparece em terceiro na boca de urna do Ibope, com 15% dos votos. Major Olímpio, aliado de Jair Bolsonaro, lidera a pesquisa com 24%. Mara Gabrilli, do PSDB, ficaria com a segunda vaga, com 17%.

Outro nome de destaque do PT, Lindbergh Farias é apenas o quarto colocado no Rio de Janeiro, com 12%. Ele fica atrás de Flavio Bolsonaro (28%), Cesar Maia (18%) e Arolde de Oliveira (14%)