Dilma Rousseff é eleita “Mulher Economista de 2023”

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/12/2023 - 6:14 Para compartilhar:

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita “Mulher Economista de 2023” pelo sistema Cofecon/Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia.

A economista é desde março deste ano a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), conhecido como Banco dos Brics, com sede em Xangai, na China.

O anúncio ocorreu durante a 729ª Plenária Ordinária do Cofecon, realizada no último sábado (9). Segundo comunicado, Dilma foi escolhida por “sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira”.

A eleição se deu em quatro fases. Inicialmente, uma lista de indicados foi formada pelos conselheiros federais, Conselhos Regionais de Economia e Comissão Mulher Economista e Diversidade da entidade. Depois, em lista secreta, o Plenário do Cofecon formou lista décupla, da qual os Corecons formaram lista tríplice por meio de seus plenários. Em votação secreta, a ex-presidente do Brasil saiu vencedora entre os três nomes mais votados.

A honraria será entregue em 2024, durante a posse da nova diretoria do conselho, em data a ser confirmada.

“A premiação marca não apenas a celebração do mérito da economista, mas também destaca a importância de reconhecer e valorizar as mulheres que desempenham papéis relevantes na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social”, disse o Cofecon, em nota.

Segundo o conselho, a escolha da ex-presidente reflete sua expertise no campo econômico e seu papel fundamental na implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias