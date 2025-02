Dilma responde bem a tratamento e receberá alta nos próximos dias, diz equipe

Após a ex-presidente Dilma Rousseff ser internada em Xangai, na China, sua equipe anunciou que ela responde bem ao tratamento que está recebendo contra o quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio) e que ela deve receber alta nos próximos dias. Dilma está no Shangai East Internacional Medical Center desde a última sexta-feira, dia 21.

“A presidente responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias, conforme protocolo do hospital, que mantém o tratamento integralmente em regime de internação. Dilma Rousseff passa bem e tem mantido suas atividades de trabalho normalmente durante o período internada”, diz a nota.

Além disso, o pronunciamento diz que a ex-presidente “agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas” desde que ela entrou no hospital com pressão alta, tontura e vômitos.

Dilma, que atualmente preside o Banco dos Brics, cancelou sua ida à reunião de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais em Cape Town, na África do Sul.