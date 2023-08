Dilma discute moeda comum com representantes da indústria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 AGO – A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff (PT), discutiu sobre a adoção de uma moeda comum com o titular da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, em Joanesburgo, onde começou a cúpula do grupo Brics nesta terça-feira (22).

“Falar de uma nova moeda é sempre algo complicado, difícil de você justificar, entender, o que nós estamos vendo, e me parece que essa é a sensibilidade dos Brics, é encontrar uma forma de pagamento comum”, afirmou Alban.

As transações em moedas locais deve ser parte do debate na 15ª edição da cúpula do grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Em declaração à imprensa chinesa, Rousseff reiterou a defesa de mudanças no comércio entre os países emergentes. “O que acontece quando estabelecemos uma relação entre os países da nossa região?. Temos de ter dólares, o dólar passa a ser uma referência obrigatória”, afirmou ela no programa “Leaders Talk”, da emissora chinesa CGTN.

De acordo com a ex-presidente do Brasil, “um grande político francês chamou essa questão da hegemonia do dólar, essa eterna ligação de privilégio absurdo”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias